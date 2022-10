Aut. locali: Roberti, in assestamento 10mln a Comuni per caro energia

Ok giunta a emendamento. Fondi a partire dal 2023 per dare certezza a bilanci



Pordenone, 20 ott - "Dieci milioni di euro saranno messi a disposizione dei Comuni per far fronte al caro bollette, dando così certezze ai bilanci degli enti locali e fare in modo che questi ultimi non incrementino le tariffe dei servizi ai cittadini".



Lo ha spiegato a margine della riunione di giunta l'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti dopo aver illustrato all'Esecutivo un emendamento all'assestamento bis che a breve andrà in Aula per l'approvazione definitiva.



"Si tratta dell'anticipazione di risorse a valere sul 2023 - spiega l'assessore - a favore delle amministrazioni locali; i fondi serviranno per far fronte ai rincari dei costi dell'energia, problema questo con il quale anche i Comuni si devono misurare. Quella approvata dalla giunta è una misura importante e che abbiamo deciso di mettere in atto a partire già dall'assestamento senza aspettare l'approvazione della legge di Stabilità per dare certezze alla programmazione dei bilanci dei Comuni. In questo modo la Regione fa la sua parte sia per consentire alle amministrazioni locali di chiudere i bilanci ma anche per scongiurare incrementi di tariffe e di imposte a livello locale che poi si riflettono inevitabilmente sui cittadini".



Per quanto riguarda il criterio di ripartizione dei fondi, l'assessore spiega che "verrà adottato lo stesso metodo utilizzato dallo Stato nel corso del 2022 per l'assegnazione della quota pro capite del Fondo energia ad ogni singolo Comune. Anche in quel caso la Regione stanziò in Stabilità un fondo integrativo di ulteriori 3 milioni di euro mentre con l'emendamento di oggi invece abbiamo anticipato i tempi, ancora prima di andare in Finanziaria, stanziando i 10 milioni in assestamento". ARC/AL