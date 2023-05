Aut. locali: Roberti, lavori Palarock Ts forte impatto per città

Trieste, 24 mag - "I lavori che interessano il Palarock di Trieste avranno un grande impatto sulla città tanto dal punto di vista sportivo quanto sociale. Si tratta di una palestra unica nel suo genere, essendo l'unica dedicata all'arrampicata sportiva ed è stata recuperata dopo anni di abbandono, permettendo a molti appassionati di tutte le età di cimentarsi in questa disciplina. Questo intervento, per il quale la Regione ha contribuito con uno stanziamento di 200mila euro, consentirà all'associazione sportiva che ha in concessione l'impianto di programmare ulteriori investimenti, anche con l'utilizzo di risorse proprie, e con la prospettiva di organizzare in futuro competizioni nazionali e internazionali". Con queste parole l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti è intervenuto, oggi a Trieste, in occasione dell'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria e di implementazione delle attrezzature sportive del Palarock. Gli interventi riguardano l'impermeabilizzazione della copertura, la realizzazione di parapetti anticaduta e la posa di una nuova parete di arrampicata, per un costo complessivo di 213.200 euro finanziati con un contributo regionale di 200mila euro e un'ulteriore somma di 13.200 euro messa a disposizione dal Comune di Trieste. Roberti ha spiegato come il finanziamento concesso dalla Regione per il Palarock faccia parte del pacchetto di oltre 500 milioni di euro stanziati nella scorsa legislatura per numerosi interventi di infrastrutturazione ed efficientamento sul territorio. "Interventi che si traducono in servizi in più per il cittadino e in un'economia sempre più dinamica - ha osservato l'assessore -. L'allineamento tra Regione ed enti locali continua in questo senso a portare ottimi risultati". Per quanto riguarda il Palarock, i lavori già avviati sono quelli relativi alla copertura della palestra, mentre l'avvio delle operazioni per il montaggio della nuova parete di arrampicata è previsto per il 12 giugno, con termine dei lavori stimato entro la fine del mese. ARC/PAU/pph