Aut. locali: Roberti, Loris Toneguzzi nominato commissario Vito d'Asio

Trieste, 16 giu - Loris Toneguzzi è stato nominato commissario straordinario per la gestione provvisoria del Comune di Vito d'Asio fino alle nuove elezioni, che si terranno tra il 15 aprile e il 15 giugno 2023.Lo ha stabilito, mediante decreto, l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti dopo che alle elezioni del 12 giugno 2022 non è stato raggiunto il quorum necessario per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale.Al commissario sono conferiti i poteri spettanti al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale. ARC/MA/gg