Aut. locali: Roberti, modello Fvg sistema integrato Regione/Comuni

L'assessore all'Assemblea nazionale dell'Anci Bergamo, 23 nov - "La soddisfazione di portare all'Assemblea dell'Anci nazionale il sistema integrato della Regione Friuli Venezia Giulia, dove come Amministrazione regionale abbiamo instaurato con i Comuni un rapporto di dialogo e di collaborazione che va oltre alla pratica del mero trasferimento ordinario di risorse, ma che si concretizza in una concertazione, ovvero nella condivisione partecipata degli investimenti coerentemente alle esigenze dei cittadini". Lo ha detto oggi a Bergamo l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti nel corso dei panel tematici che si sono svolti all'interno dello stand della Regione nell'ambito della Fiera organizzata in occasione dell'Assemblea nazionale dell'Anci. Agli eventi hanno partecipato anche, tra gli altri, il presidente dell'Anci Fvg Dorino Favot e il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna. Uno dei focus della giornata ha riguardato la formazione e, come ha sottolineato l'assessore, in particolare quella rivolta ai pubblici amministratori della regione, attraverso un'iniziativa dell'Anci Fvg e sostenuta dall'Amministrazione regionale, che mira a far crescere la classe di governo delle istituzioni locali "anche in considerazione delle emergenze che in questi anni siamo stati costretti ad affrontare, come la pandemia e l'aumento dei pressi energetici". Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, la prassi virtuosa della pratica concertativa è stata declinata alle esigenze del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), mettendo a disposizione degli enti locali un supporto tecnico per la predisposizione dei progetti e della fase amministrativa e burocratica del Piano. "Inoltre, unica in Italia, la Regione - ha aggiunto l'assessore - ha istituito, sempre per quel che riguarda il Pnrr, una cabina di regia in cui la presenza di un rappresentante dell'Anci conferma una visione strategica della Regione improntata alla condivisione tra i diversi livelli istituzionali". "Il Piano rappresenta una sfida - ha concluso Roberti - che proveremo a vincere, con un gioco di squadra che punta non solo a ottenere le risorse ma soprattutto a realizzare concretamente le opere rispondendo alle esigenze dei cittadini della nostra regione". ARC/GG/ma