Aut. locali: Roberti, ok Paritetica a elezione diretta enti area vasta

Via libera della Commissione all'avvio dell'istruttoria



Trieste, 17 giu - "Oggi è stato avviato formalmente il percorso che potrebbe ridare il diritto ai cittadini del Friuli Venezia Giulia di eleggere tutti gli amministratori dei loro territori".



Così l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, a margine della seduta della Commissione paritetica che si è riunita oggi in Consiglio regionale.



"Al termine di un'ampia discussione - ha spiegato l'assessore - è passato con il consenso dei commissari presenti l'atto che avvia l'istruttoria per la norma che consentirebbe alla Regione di istituire enti di area vasta anche a elezione diretta. Una scelta - ha concluso - finalizzata a ridare una giusta rappresentanza ai territori e a costruire un'architettura amministrativa più funzionale per il governo degli enti locali". ARC/GG