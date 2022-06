Aut. locali: Roberti, predisposto regolamento disciplina lavoro agile

Oggi l'incontro con le parti sindacali



Trieste, 21 giu - "L'Amministrazione regionale ha predisposto il regolamento per la disciplina del lavoro agile, in vista dell'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao); la bozza è stata portata all'attenzione delle parti sindacali che hanno chiesto un incontro, così come previsto dal contratto".



Ne ha dato notizia questa mattina l'assessore regionale alle Autonomie locali e Funzione pubblica, Pierpaolo Roberti, rispondendo a una interrogazione a risposta immediata in Consiglio regionale.



"L'incontro con le parti sindacali è stato convocato per la giornata di oggi, proprio al fine di adottare il Piao nei tempi previsti - ha aggiunto Roberti -. Bisogna tener conto, però, che l'annunciato decreto ministeriale contenente i contenuti minimi del piano, così come il decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi della Legge 400 del 1988, che avrebbe dovuto indicare i piani assorbiti dal Piao, non sono stati ancora emanati".



"La bozza è stata predisposta tenendo conto dei contenuti dell'intesa sottoscritta in sede di primo livello - ha detto infine Roberti -. Ricordo che il contratto collettivo regionale che sarà sottoscritto dopo la certificazione da parte della Corte dei conti, relativamente al lavoro agile reca i diritti e i doveri dei dipendenti in smart working e le conseguenti condizioni obbligate del lavoro agile, la cui introduzione resta sempre rimessa alle singole Amministrazioni: si tratta, infatti, di aspetti organizzativi che sono demandati al datore di lavoro". ARC/PT/pph