Aut. locali: Roberti, Ronchi impiega bene soglie elastiche di bilancio

1500 assunzioni negli Enti locali e 162 mln concertazione daranno ossigeno Ronchi dei Legionari, 1 giu - "Il Comune di Ronchi ha ben interpretato da principio la riforma regionale sulle soglie di spesa che ha eliminato la rigidità delle precedenti norme di contenimento, consentendo alle amministrazioni locali di assumere quando serve, salvo poi rientrare nell'arco di un quinquennio. È un sistema che permette di cogliere le opportunità e di mettere i bilanci a servizio dei cittadini e non viceversa". È il commento dell'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti a margine dell'incontro avuto con il sindaco di Ronchi Livio Vecchiet nella sede del municipio. A fronte di dodici pensionamenti, l'Amministrazione isontina ha deciso a inizio 2021 di procedere con dieci assunzioni per fare fronte alle esigenze di organico. "Assumere vuol dire dare corpo alla ripartenza; le opere pubbliche non possono essere avviate e concluse se le Pubbliche amministrazioni non hanno forze sufficienti", ha osservato Roberti. L'assessore regionale ha rilevato che "la previsione di 1500 assunzioni negli Enti locali del Friuli Venezia Giulia rappresenta una consistente boccata d'ossigeno, mentre i 162,3 milioni della concertazione nel triennio daranno risposte importanti ai territori". A tale proposito Roberti ha annunciato che "nell'assestamento estivo di bilancio saranno prodotte le tabelle comune per comune sui progetti validi con l'indicazione specifica delle risorse dedicate". L'assessore ha ricordato che queste settimane sono dedicate alle ricognizioni locali, proprio in vista della Stabilità estiva. "Siamo dentro a un sistema integrato in cui si fa squadra e in cui i Comuni non possono più sentirsi subordinati alla Regione; ognuno porta in proporzione le proprie competenze e decisioni all'interno di una cornice flessibile e di relazioni di mutua responsabilità". Al termine dell'incontro in municipio Roberti è stato accompagnato dal sindaco Vecchiet e dalla vice Paola Conte in una visita con l'illustrazione dei principali cantieri e delle prospettive di sviluppo di Ronchi. ARC/PPH/gg