Aut. locali: Roberti, soddisfazione per ok Cal su criteri ristori Ilia

Trieste, 28 ago - "Grande soddisfazione per il fatto che questa mattina il Consiglio delle autonomie locali abbia espresso parere favorevole all'unanimità alla nostra delibera che definisce le modalità e i criteri per la quantificazione dei ristori per i Comuni che devono far fronte al minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni legate all'introduzione dell'Imposta locale immobiliare autonoma (Ilia) al posto dell'Imu nazionale".L'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti commenta così i risultati dei lavori odierni del Consiglio delle autonomie locali."Tutto quello che le amministrazioni locali andranno a perdere come gettito, portando l'aliquota applicata ai fabbricati strumentali all'attività economica allo 0,96, sarà ristorato al 100 per cento. Chi invece - spiega Roberti - decidesse di effettuare un ulteriore abbattimento fino allo 0,86 otterrà un ristoro del 70 per cento. Questa distinzione è stata fatta per lasciare un margine di autonomia ai Comuni, che però possono contare su un incentivo importante messo in campo dall'Amministrazione regionale".Nel corso del suo intervento l'assessore ha ricordato che per la copertura delle eventuali minori entrate, con la Legge di stabilità 2023, è stato istituito un Fondo con una dotazione complessiva di 36 milioni di euro per il triennio 2023-25, con una ripartizione di 12 milioni per ciascun anno.Gli enti locali potranno presentare domanda di accesso al Fondo alla Direzione centrale competente in materia di Autonomie locali entro il 30 settembre 2023. ARC/RT/ma