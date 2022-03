Aut. Locali:Roberti, sostegno a recupero beni confiscati a criminalità

Restituiti al Comune di Aquileia due immobili e un terreno Aquileia, 10 mar - "Una giornata simbolicamente importante frutto di un lavoro interistituzionale che permetterà alla città di Aquileia di riappropriarsi di un bene restituito alla collettività locale". Così l'assessore regionale alle Autonomie Locali Pierpaolo Roberti ha definito quanto accaduto oggi nella città patriarcale alla presenza del sindaco Emanuele Zorino, in occasione della consegna al Comune, da parte dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di tre beni dislocati all'interno del territorio e dal grandissimo potenziale per lo sviluppo dell'area. Si tratta di due immobili e un terreno situati in Borgo San Felice, sui qualil'amministrazione comunale ha già predisposto un progetto dedicato alla loro nuova destinazione d'uso. Tutto ciò è stato reso possibile grazie anche all'intervento della Regione. "Nella legge di Stabilità 2022 - ha spiegato l'assessore Roberti - simo intervenuti prevedendo una posta di bilancio per trasferire al Comune di Aquileia le prime risorse necessarie ad avviare la progettazione con la quale rimettere in sesto questo bene ormai abbandonato da anni. L'auspicio è di poter vedere quanto prima il risultato di questa importante operazione, che ha una valenza non solo a livello architettonico ma anche e soprattutto un valore simbolico per l'intera comunità locale" "L'amministrazione regionale - ha concluso Roberti - è fortemente convinta di questa iniziativa che siamo certi potrà avere un riflesso anche turistico; l'immobile si trova infatti a pochi passi da una importante ciclovia che attraversa una delle perle storiche del nostro territorio". ARC/AL