Aut. locali: Roberti, Zossi nuovo commissario Comune San Vito al Torre

Udine, 27 apr - Silvia Zossi, funzionaria della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è stata nominata commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune di San Vito al Torre, dopo le dimissioni dall'incarico del precedente commissario Giovanni Petris.



Lo ha annunciato l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, che ha firmato oggi il relativo decreto, conferendo al nuovo commissario i poteri già esercitati dal sindaco del Comune, dalla Giunta e dal Consiglio comunale.



"Ringrazio il precedente commissario, Giovanni Petris, per il lavoro svolto finora, - ha commentato Roberti -. Con questo provvedimento l'incarico viene assegnato a una funzionaria regionale che ha già ricoperto tale ruolo in precedenza e saprà certamente assicurare la competenza necessaria a garantire la provvisoria amministrazione del Comune".



Il commissariamento del Comune di San Vito al Torre si era reso necessario a marzo di quest'anno quando sette dei dodici consiglieri comunali assegnati al Comune avevano rassegnato le dimissioni dall'incarico, determinando così lo scioglimento del Consiglio comunale per dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati. ARC/MA/pph