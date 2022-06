Aut. locali: segretari comunali, ddl per risolvere esigenze enti Fvg

Trieste, 9 giu - Una risposta concreta alla mancanza di segretari nei Comuni del Friuli Venezia Giulia - in particolar modo in quelli più piccoli - l'ha data oggi in Giunta l'assessore regionale alle Autonomie locali, comunicando la predisposizione del nuovo disegno di legge in materia.Nel dettaglio, come ha spiegato il rappresentante dell'Esecutivo regionale, il ddl prevede un sistema autonomo di reclutamento dei segretari che vengono inquadrati in un'area contrattuale del Comparto unico e quindi alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, mentre la dipendenza funzionale e i relativi oneri vengono attribuiti all'ente locale che conferisce l'incarico.All'Albo regionale dei segretari, di cui è prevista l'istituzione, si accederà attraverso corso-concorso, seguito di un periodo di tirocinio pratico. Lo stesso Albo all'inizio verrà avviato con l'iscrizione dei segretari iscritti all'Albo nazionale che eserciteranno il diritto di opzione configurato nel disegno di legge.Nell'attesa dei tempi tecnici per l'espletamento della prima selezione, è prevista una disciplina transitoria che consente, mediante un apposito sistema di reclutamento, il conferimento di incarichi temporanei - nelle sedi di segreteria fino a 3.000 abitanti - a soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di Segretario. ARC/GG/ma