Autismo: Zilli, allo studio forme di defiscalizzazione su Dopo di Noi

Udine, 9 nov - "La Regione sta valutando forme di detrazione fiscale sull'Irap per agevolare le imprese che intendono dare un contributo concreto a favore di Trust Dopo di Noi, contribuendo così al sostegno del futuro delle famiglie in cui convivono soggetti con gravi disabilità fisico-cognitive". Lo ha riferito l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli portando il saluto di apertura al convegno promosso dall'associazione Small House sui "Vantaggi del Trust Dopo di Noi" rivolto alle famiglie che vivono con persone affette da disturbi dello spettro autistico o gravi disabilità cognitive. "Stiamo valutando la fattibilità tecnica di una norma da inserire nella legge di Stabilità per dare un aiuto concreto alle famiglie che si fanno carico di gravi difficoltà quotidiane. La Regione, casa di tutti i cittadini, accoglie con gratitudine questo convegno che è solo una delle forme in cui si sostanzia l'impegno di tante famiglie come quella di Joseph", ha aggiunto Zilli, riferendosi alla famiglia friulana che da anni, con l'associazione Small house, promuove la sensibilizzazione su questi temi. "La loro è una storia di coraggio e di amore, una storia che dà fiducia a tante altre famiglie. Esempi coraggiosi che trasmettono ad altri la possibilità di saper cogliere le opportunità per affrontare al meglio queste situazioni. Ringrazio queste persone per le sollecitazioni ricevute grazie alle quali la Regione è ora in grado di comprendere al meglio quali siano gli strumenti utili alle esigenze dell'abitare possibile, all'aiuto concreto ai bambini e alle famiglie che hanno a che fare con l'autismo". La "Small house" è un sistema abitativo privo di barriere architettoniche fisiche e cognitive. Pensato e costruito per proteggere e accompagnare la persona autistica e la sua famiglia nella quotidianità della vita domestica, costituisce una risposta concreta alle difficoltà di gestione del bambino o adulto autistico, con una particolare attenzione al benessere di tutti coloro che ne sono vicini. L'associazione Small house sta realizzando il primo prototipo abitativo con questo sistema in Comune di Povoletto. Una casa modello, visionabile e accessibile alla comunità, con aree di fruizione comuni, quali la stanza sensoriale e il giardino didattico: questo prototipo vuole essere il primo di tanti progetti abitativi, dedicati a chi affronta quotidianamente l'autismo. Grazie ad un "Trust dopo di noi", istituto giuridico introdotto nell'ordinamento italiano con la legge 112/2016 come strumento a tutela del disabile grave, chiunque può partecipare alla costruzione del progetto attraverso una donazione specifica; ed è su questo istituto che intende incidere la Regione con la norma allo studio, per agevolarne il ricorso a beneficio delle famiglie. L'iniziativa è stata presentata in anteprima nazionale al Festival dello Sviluppo sostenibile 2021. Le informazioni sul progetto e su come contribuire alla sua realizzazione si trovano sul sito www.small-house.it. ARC/SSA/pph