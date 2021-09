Autonomie: cori Fvg esempio nazionale di tutela cultura musicale

Trieste, 25 set - I cori contribuiscono a raccontare le peculiarità dei luoghi e il Friuli Venezia Giulia, terra complessa e multiculturale, è ben rappresentata dalla qualità e molteplicità delle realtà corali che operano sul territorio.È questo il concetto espresso dall'assessore regionale alle Autonomie locali che oggi a Trieste ha portato il saluto dell'Amministrazione regionale all'Assemblea nazionale della federazione dei cori Feniarco, che si è svolta all'Hotel Savoia Excelsior Palace, alla presenza dei presidenti e delegati di tutte le Associazioni corali regionali italiane.L'assessore ha ricordato come il numero e la qualità dei cori attivi in regione siano un esempio nazionale per capacità di tramandare e tutelare la cultura musicale. Purtroppo l'attività corale è nel panorama culturale quella tra le più colpite dalla pandemia, poiché il virus ha imposto uno stop totale alle prove e alle esibizioni in pubblico. Nonostante ciò il rispetto delle regole può ora ridare fiducia a questo comparto e impedire nuove chiusure.Il Friuli Venezia Giulia ospita a San Vito al Tagliamento, dal 1999, la sede della federazione italiana dei cori, presieduta per 18 anni (dal 1999 al 2017) dal friulano Sante Fornasier. Un ruolo prestigioso per la regione che in ambito corale ha saputo offrire un modello solido di organizzazione e professionalità, diventato un punto di riferimento per le altre associazione regionali corali. Non a caso, il Friuli Venezia Giulia con i suoi 412 cori iscritti all'Usci Fvg vanta anche il primato nazionale di associazione regionale con il maggior numero di cori aderenti.In occasione dell'assemblea nazionale, Trieste ospiterà ben due concerti di grande livello. Il primo si svolge stasera alle 19.45 nella Cattedrale di San Giusto Martire con il Coro Giovanile Regionale del Friuli Venezia Giulia, formazione di eccellenza che riunisce oltre 30 giovani coristi dall'intero territorio regionale diretti dal maestro Mirko Ferlan. Il secondo, si terrà domani alle 20.30 nella sala Luttazzi del Magazzino 26, con Voci, ritmi, suoni, emozioni; l'evento darà il via ai concerti speciali previsti nel più ampio progetto "Una regione che canta" dedicato ai 40 anni di fondazione di Usci Fvg. ARC/SSA/al