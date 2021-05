Autonomie locali: 10/5 convocata seduta del Consiglio online

Udine, 9 mag - E' stato convocato per domani, lunedì 10 maggio alle 15.30, in videoconferenza, il Consiglio delle Autonomie locali (Cal).



L'organismo consultivo dovrà esprimere il parere su due delibere, approvate in via preliminare, dalla Giunta regionale. La prima è relativa alle norme di coordinamento della finanza pubblica per gli Enti locali della regione e valori soglia sostenibilità, mentre la seconda deliberazione riguarda la quantificazione di un'indennità di funzione a favore del presidente e dei componenti del comitato esecutivo delle Comunità e delle Comunità di montagna, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24, comma 6, della legge regionale 21/2019.



Durante la seduta sono previste anche le comunicazioni dell'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, sul "Programma sui tributi locali nel Friuli Venezia Giulia. Quadro generale e fase organizzativa" che fissa le tappe per la redazione e approvazione della legge regionale sui tributi locali. ARC/pph