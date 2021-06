Autonomie locali: Cal approva norme contrasto solitudine e caregiver

Parere favorevole anche a riparto per Comuni con discariche.



Udine, 21 giu - Il Consiglio delle Autonomie locali ha dato parere favorevole unanime a tre delibere della Giunta regionale con cui sono stati introdotti i regolamenti per la concessione di contributi in materia di contrasto al fenomeno della solitudine e invecchiamento attivo, sostegno ai caregiver e interventi socio-sanitari a favore delle persone disabili.



"I regolamenti definiscono obiettivi, destinatari, beneficiari dell'eventuale finanziamento e alcune caratteristiche puntuali dei progetti. La Direzione salute si è impegnata a lavorare con un gruppo ristretto del Consiglio delle Autonomie locali per condividere con i Comuni tutti gli aspetti sostanziali" ha riferito il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, che ha illustrato i provvedimenti.



Con riferimento al Regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei contributi per la realizzazione di interventi di contrasto del fenomeno della solitudine e per la promozione dell'invecchiamento attivo, Riccardi ha specificato che "le risorse a disposizione ammontano a 180 mila euro per attività sperimentali contenute in progettualità biennali; la norma introduce inoltre criteri di assegnazione tali da evitare che le risorse si concentrino su un unico beneficiario".



"Quanto al Fondo per il sostegno ai caregiver, si tiene conto delle indicazioni ministeriali che assegnano al Friuli Venezia giulia 1,6 milioni circa di risorse statali - ha aggiunto Riccardi -; risorse che abbiamo deciso di trasferire agli Ambiti, così che saranno i Comuni i veri protagonisti dell'utilizzo e dei progetti da sostenere, secondo un regolamento che tende a non burocratizzare le procedure e a favorire la prossimità". Con riferimento infine al regolamento sugli interventi socio-sanitari a favore delle persone disabili il vicegovernatore ha rilevato come anche in questo caso le attività abbiano caratteristiche sperimentali e venga favorito il partenariato pubblico privato.



Successivamente il Cal ha preso in esame la delibera della Giunta regionale che definisce il riparto della quota di gettito derivante dall'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e che spetta ai Comuni sul cui territorio sono ubicate discariche o impianti di incenerimento e a quelli limitrofi.



I contenuti del provvedimento sono stati illustrati dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente e energia, Fabio Scoccimarro.



"Quest'anno - ha detto l'assessore - la Regione procederà al riparto di 1,2 milioni per il 2019 e il 2020. L'elenco dei beneficiari include i Comuni dove ha sede una discarica o un impianto di incenerimento e i Comuni in cui ricade la fascia di rispetto di un chilometro. Il criterio di definizione del riparto tiene conto di alcuni parametri tra cui popolazione, superficie, tipologia di impianto" ha concluso Scoccimarro. Anche in questo caso il Cal ha espresso parere favorevole unanime al provvedimento. ARC/SSA/gg