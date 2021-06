Autonomie locali: Cal convocato il 21/6 per cinque pareri

Trieste, 19 giu - Sarà chiamato a esprimere cinque pareri il Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, convocato dal presidente Antonio Di Bisceglie per lunedì 21 giugno alle 15.30 in modalità di videoconferenza.



Al parere sulle delibere inerenti il regolamento per i contributi agli interventi di contrasto della solitudine e di promozione dell'invecchiamento attivo, seguirà l'esame della delibera che detta il regolamento sulle risorse destinate ai caregiver.



Il vaglio successivo riguarderà le delibere sui regolamenti attuativi della legge regionale 41 in materia di sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità.



Sarà quindi la volta del parere su una delibera riguardante discariche e impianti di incenerimento, per concludere, con la disamina di un testo proposto dal Comitato ristretto su due proposte di legge per il contrasto della violenza nei confronti delle donne. ARC/PPH