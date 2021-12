Autonomie locali: domani 15/12 alle 8.30 seduta del Cal

Udine, 14 dic - Il Consiglio delle autonomie locali è convocato per domani alle ore 8.30 in modalità videoconferenza.



All'ordine del giorno del Cal è prevista l'espressione del parere sulle Linee di indirizzo per la realizzazione di sperimentazioni di domiciliarità comunitaria; sull'aggiornamento dei valori soglia dell'indicatore di sostenibilità della spesa di personale in esito al monitoraggio relativo ai contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche; sul Programma triennale per lo sviluppo dell'Ict, dell'egovernment e delle infrastrutture telematiche 2022-2024 e sulla disciplina di cessione di energia a titolo gratuito da parte dei concessionari di impianti di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico.



Infine, il Cal esprimerà il parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1903 del 10 dicembre 2021 "LR 20/2020, art. 17. Concertazione Regione - enti locali. Modifica della DGR 154/2021". ARC