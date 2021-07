Autonomie locali: domani al Cal norma su parchi e riserve naturali

Udine, 20 lug - Il Consiglio delle autonomie locali (Cal) si riunirà domani alle ore 9, in modalità di video-conferenza.



Il Cal sarà innanzitutto chiamato a esprimersi sullo schema di disegno di legge regionale che reca Modifiche alla legge regionale n.4, del 30 settembre 1996, ovvero le Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.



Il Consiglio dovrà poi esprimere eventuali osservazioni sulle proposte di legge n.127 e n.6, il Testo unico degli interventi per la tutela delle donne vittime di violenza. Il documento è già stato approvato dalla III Commissione del Consiglio regionale.



L'organismo consultivo del sistema delle autonomie dovrà quindi designare le Consigliere o i Consiglieri di parità di area vasta, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n.18 del 9 agosto 2005, le Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro. Passando infine a designare anche quattro componenti per il Comitato tecnico regionale per la Polizia locale; di un componente effettivo e un componente supplente della Commissione regionale per il paesaggio; di due referenti tecnici per i Comitato tecnico per i tributi locali. ARC/CM/ma