Autonomie locali: domani Cal esamina assestamento e indennità sindaci

Parere anche su delibere in materia di commercio e immigrazione



Udine, 13 lug - Il Consiglio delle Autonomie locali (Cal), presieduto da Antonio Di Bisceglie, si riunirà domani alle 8.30 per prendere nuovamente in esame il disegno di legge di assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 che sarà illustrato dall'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli.



Successivamente l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini chiederà il parere del Cal sulla delibera preliminare della Giunta regionale 989 del 25 giugno che ha introdotto il Regolamento su criteri e modalità per il sostegno finanziario a favore dei Comuni che realizzano misure di vantaggio fiscale per favorire l'occupazione e l'utilizzo dei locali a destinazione commerciale e dell'artigianato di servizio, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - Sviluppoimpresa).



Quindi saranno presi in esame alcuni provvedimenti di competenza dell'assessore regionale alle Autonomie locali, funzione pubblica e immigrazione, Pierpaolo Roberti. All'ordine del giorno, la preintesa sull'interpretazione autentica dell'articolo 32, comma 1 e comma 11 del Contratto collettivo di comparto del personale non dirigente CCRL 2016-2018; segue il parere sul Programma immigrazione 2021, approvato preliminarmente dalla Giunta regionale il 25 giugno scorso.



Infine, il Cal esprimerà il parere sulla deliberazione preliminare della Giunta regionale in materia di indennità di sindaci e amministratori locali (Legge regionale 18/2015 - Articolo 41, comma 2. Disciplina relativa alle indennità di funzione e di presenza, nonché ai rimborsi delle spese per viaggio, vitto ed alloggio per gli amministratori degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia). ARC/SSA/al