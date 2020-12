Autonomie locali: domani seduta Cal su provvedimenti di Giunta

Udine, 22 dic - Il Consiglio delle autonomie locali, convocato in videoconferenza per domani, alle ore 15, dovrà esaminare tre provvedimenti della Giunta regionale.Sarà infatti chiamato a raggiungere l'intesa sul disegno di legge che reca disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile, verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia ('SviluppoImpresa'); un'iniziativa che rivolge l'attenzione della Regione al rilancio e alla ripartenza del tessuto economico produttivo per favorire il superamento della crisi.L'organismo consultivo del sistema delle autonomie dovrà altresì esprimere il parere su altri due provvedimenti della Giunta regionale: la modifica del regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità e l'attività di centralizzazione della Committenza della Cuc. ARC/CM/ma