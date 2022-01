Autonomie locali: lunedì Cal esamina linee gestione sanitaria 2022

Trieste, 28 gen - Il Consiglio delle Autonomie locali, presieduto da Roberto Revelant, si riunirà lunedì 31 gennaio alle 9 in videoconferenza per prendere in esame principalmente alcuni atti della Giunta riguardanti il sistema sanitario che verranno illustrati dal vice governatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi.



Il Cal sarà chiamato ad esprimere il parere sulla delibera della Giunta regionale 2023 del 30 dicembre 2021, relativa al "Piano regionale della prevenzione 2021-25. Approvazione preliminare." Successivamente dovrà esprimersi anche sulla delibera 54 del 21 gennaio scorso "LR 22/2019 - Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2022. Approvazione preliminare".



Infine, il Consiglio dovrà nominare un rappresentante quale componente della Cabina di regia per la definizione e il coordinamento della programmazione e delle attività in materia di appalti pubblici della Regione, in qualità di soggetto aggregatore. La tematica interessa il funzionamento della Centrale unica di committenza, di competenza dell'assessore ai Servizi informativi Sebastiano Callari. ARC/SSA/ma