Autonomie locali: ok Cal a iter per Scuola formazione Comparto unico

Udine, 15 mag - Parere positivo è stato espresso all'unanimità dal Consiglio delle autonomie locali (Cal), stamani a Udine, rispetto allo schema di disegno di legge "Disposizioni in materia di Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza (ComPa Fvg). Modifiche alla Legge regionale 21/2019" approvato in via preliminare dalla Giunta lo scorso 10 maggio.A illustrare lo schema di disegno di legge è stato l'assessore regionale alle Autonomie locali e Funzione pubblica, alla presenza - tra gli altri - anche del presidente di Anci Fvg.L'esponente dell'Esecutivo ha spiegato che il disegno di legge prevede l'ingresso nella fondazione ComPa Fvg dell'Amministrazione regionale in qualità di socio fondatore con la finalità di trasformare la stessa fondazione - che in questo momento ha come unico socio Anci Friuli Venezia Giulia - in una società in house della Regione, mantenendo come socio anche Anci Fvg. Il nuovo intervento normativo rappresenta un passaggio particolarmente importante per la trasformazione di questa realtà nella Scuola di formazione del Comparto unico del Friuli Venezia Giulia. In questo modo la Regione potrà erogare servizi formativi a favore del personale del Comparto unico, organizzare procedure concorsuali e di reclutamento per la Pubblica amministrazione, anche attraverso corsi e concorsi, oltre ad assicurare il supporto e l'assistenza tecnica alle amministrazioni locali. La Scuola potrà, inoltre, realizzare iniziative finalizzate a promuovere l'attrattività del lavoro pubblico. Il disegno di legge individua, inoltre, gli atti e le modalità per garantire i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività della stessa Scuola di formazione del Comparto unico regionale.Durante la seduta del Cal è stato espresso apprezzamento per il percorso che è stato avviato, con un particolare ringraziamento al complesso lavoro portato avanti dagli uffici competenti della Regione. L'obiettivo del disegno di legge è quello di garantire un sempre migliore, completo, aggiornato e puntuale servizio al cittadino-utente, con personale della Pa motivato e formato. Il nascente strumento normativo ha poi, tra le sue finalità, quello di supportare sindaci, assessori e consiglieri nel loro ruolo di amministratori locali.Un plauso dal Cal anche per gli sforzi e l'impegno profusi per rafforzare e consolidare il Sistema integrato delle autonomie locali nella Regione in un'ampia visione di sviluppo del territorio e delle sue comunità. ARC/PT/ma