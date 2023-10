Autonomie locali: Roberti, Cal è punto equilibrio Giunta-sindaci Fvg

Trieste, 18 ott - "Questa ultima seduta del Cal è l'occasione migliore per ringraziare tutti i suoi componenti per l'ottimo lavoro svolto insieme. Nei cinque anni trascorsi il Consiglio delle autonomie locali ha rappresentato infatti un perfetto punto di equilibrio tra Giunta regionale e sindaci del nostro territorio. La dimostrazione di questo modus operandi virtuoso è dimostrata dal fatto che, a prescindere dalle singole posizioni politiche, la stragrande maggioranza dei nostri provvedimenti sono stati approvati all'unanimità".Lo ha affermato oggi l'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti in apertura della odierna riunione del Cal."Questo organo importantissimo per la vita amministrativa della nostra Regione andrà in scadenza il prossimo 23 ottobre - ha ricordato Roberti -. Nel quinquennio che stiamo per ultimare abbiamo reso stabili e permanenti alcune consuetudini come, per esempio, l'analisi delle misure inserite nelle diverse leggi finanziarie"."È stato inoltre lo strumento migliore - ha aggiunto - per affrontare, attraverso un dialogo costante e anche interlocuzioni informali, quegli interventi che hanno riguardato direttamente la vita dei Comuni del Friuli Venezia Giulia dal punto di vista organizzativo e finanziario sempre in un'ottica di reciproca comprensione".Nel corso del suo intervento l'assessore Roberti ha voluto ringraziare infine i dirigenti e i funzionari del Servizio autonomie locali della Regione che hanno supportato con grande impegno e professionalità i lavori del Cal. ARC/TOF/ma