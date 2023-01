Autonomie locali: Roberti, commissariato il Comune di Cavasso Nuovo

Trieste, 16 gen - Il Consiglio comunale di Cavasso Nuovo è sospeso con decorrenza immediata ed è stata nominata commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune Cinzia Cuscela, dirigente dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone.Lo ha riferito l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, che ha firmato oggi il relativo decreto. Lo scorso 10 gennaio - come comunicato ufficialmente dal Comune alla Regione - sono state formalizzate le dimissioni di sette consiglieri (sui dodici assegnati al Comune di Cavasso Nuovo) che hanno fatto cadere il sindaco Silvano Romanin e la sua Giunta.Al commissario sono conferiti i poteri già esercitati dal sindaco del Comune, dalla Giunta e dal Consiglio comunale. La sospensione del Consiglio comunale è prevista sino alla data dello scioglimento che sarà disposto con decreto del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e, comunque, per una durata non superiore a novanta giorni dalla data del decreto.Coerentemente alle tempistiche determinate dalla legge, i cittadini di Cavasso Nuovo aventi diritto al voto saranno chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio comunale e del sindaco nella tornata elettorale di aprile. ARC/GG/ma