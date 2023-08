Autonomie locali:Roberti, con Ilia 8 mln in più nelle casse dei Comuni

Ok del Cal alla delibera sul Fondo per l'Imposta locale sugli immobili Pordenone, 21 ago - Approvata all'unanimità dal Cal (Consiglio delle autonomie locali) del Friuli Venezia Giulia la delibera della Giunta regionale che stabilisce criteri e modalità per la concessione ai Comuni delle risorse legate al Fondo da due milioni di euro che era stato istituito - con la Legge di stabilità 2023 - per coprire eventuali diminuzioni di gettito conseguenti all'introduzione della nuova Ilia (Imposta locale immobiliare autonoma) che ha sostituito l'Imu dal primo gennaio di quest'anno. "Ad oggi - ha spiegato l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti nel corso della riunione del Cal - è stata utilizzata meno della metà delle risorse complessive a disposizione. La maggioranza dei Comuni ha registrato un incremento del gettito fiscale attraverso l'introduzione della nuova Imposta locale, alcuni Comuni hanno invece avuto delle riduzioni che saranno compensate proprio grazie all'istituzione del Fondo che si era deciso di istituite l'anno scorso proprio per bilanciare eventuali necessità". "Complessivamente - ha sottolineato l'esponente della Giunta regionale - il bilancio del primo anno con l'introduzione dell'Imposta regionale sugli immobili è decisamente positivo. Con l'introduzione dell'imposta locale, infatti, il gettito fiscale ha registrato un aumento di circa otto milioni di euro nelle casse degli enti locali nonostante l'abbassamento delle aliquote rispetto a quelle della precedente Imu. Una manovra che potrà avere gli stessi effetti del 2023 anche nei prossimi anni, facendo guadagnare al sistema delle autonomie locali una somma decisamente importante, la quale non si sarebbe ottenuta mantenendo la precedente imposta nazionale. È chiaro dunque - ha evidenziato Roberti - che con l'introduzione dell'Ilia la maggior parte dei Comuni ha avuto un maggiore introito in termini di gettito fiscale". La delibera approvata in via preliminare oggi con il parere favorevole del Cal sarà all'ordine del giorno della prossima Giunta regionale per la definitiva approvazione. ARC/LIS/pph