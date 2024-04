Autonomie locali: Roberti, Fieste Patrie Friûl rafforza identità Fvg

Udine, 3 apr - "Se il Friuli Venezia Giulia è una regione così ricca e poliedrica dal punto di vista culturale e delle tradizioni lo è anche grazie alle sue peculiarità linguistiche, partendo dal friulano per arrivare fino allo sloveno e al tedesco. In termini di comunità, il friulano rappresenta più della metà della popolazione residente e territorialmente quasi il 90% della superficie. Un'identità quindi estremamente importante, che va valorizzata e fatta conoscere, trasmessa alle nuove generazioni e rafforzata a favore di tutti i cittadini che risiedono in Friuli Venezia Giulia, degli emigranti e dei loro discendenti che vivono al di fuori dei confini regionali". Sono le parole dell'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, che questa mattina ha preso parte alla presentazione delle iniziative promosse in occasione della quarantasettesima edizione della "Fiesta de Patrie dal Friûl", illustrazione che si è tenuta nella sede di Udine della Regione, e alla quale hanno partecipato, tra gli altri, anche il presidente dell'Agenzia regionale per la lingua friulana (Arlef), Eros Cisilino, il presidente dell'Istitut ladin furlan "Per Checo Placerean", Geremia Gomboso, e il sindaco di Tarcento, Mauro Steccati. Quest'anno i festeggiamenti troveranno il loro culmine a Tarcento dove le celebrazioni prenderanno avvio già questo pomeriggio per concludersi il 5 aprile. Sono 70 i comuni del Friuli Venezia Giulia che ospiteranno gli eventi calendarizzati per il 2024 con ben 122 appuntamenti. "Sono particolarmente soddisfatto per l'edizione di successo di quest'anno - ha osservato Roberti, ringraziando l'Arlef per l'importante lavoro che sta svolgendo -. La Regione ha investito molto in questi ultimi anni nella promozione della lingua friulana e per il rafforzamento dell'identità friulana lungo tutto l'arco dell'anno: oggi veniamo premiati anche dal territorio che ha scelto di portare avanti numerose iniziative di valorizzazione proprio in concomitanza con la nascita dello Stato Patriarcale, il 3 aprile del 1077. Un'edizione da record, quindi, che si preannuncia già molto partecipata e apprezzata". L'esponente dell'Esecutivo regionale si è soffermato anche sull'importanza di mantenere l'asticella alta sulla qualità: "Solo due anni fa abbiamo presentato con Arlef il nuovo canale YouTube dedicato ai giovani e alla lingua friulana. Oggi quel canale ha raggiunto quasi i 2 milioni di visualizzazioni, raggiungendo e unendo friulani che risiedono non solamente nella nostra regione, ma anche nel resto del mondo. Un canale che parla alle nuove generazioni, nella loro lingua madre e attraverso la loro modalità di espressione: un ulteriore successo, un passo avanti importante per il rafforzamento della nostra identità con uno sguardo imprescindibile al futuro. Molti traguardi sono stati raggiunti grazie a un importante lavoro di squadra e a una fortissimo legame con le nostre radici: intendiamo continuare lungo questo solco per rendere le peculiarità del Friuli Venezia Giulia sempre più attrattive, per raggiungere chi ancora non ha avuto modo di apprezzare le sue infinite sfaccettature". ARC/PT/gg