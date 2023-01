Autonomie locali: Roberti, ok a ddl 191 su misure urgenti Enti locali

Lo schema illustrato dall'assessore e approvato in Quinta commissione consiliare Pordenone, 24 gen - Illustrato e approvato a maggioranza in Quinta commissione consiliare lo schema di disegno di legge 191 contenente norme urgenti in materia di Autonomie locali e Funzione pubblica. Il provvedimento, licenziato in via preliminare dalla Giunta lo scorso 13 gennaio, è stato illustrato dall'assessore competente Pierpaolo Roberti. L'esponente della Giunta ha evidenziato "il carattere prevalentemente manutentivo, con alcuni articoli destinati a correggere criticità e altri che contengono misure non inserite nella legge di Stabilità". Tra i punti principali del disegno di legge figura anche l'autorizzazione a deliberare l'ingresso del Comune di Pagnacco nella Comunità Collinare del Friuli. "Già da diversi anni - ha spiegato l'assessore - il Comune di Pagnacco guarda all'ingresso nella Comunità collinare per una serie di affinità con quel territorio. Con la norma prevista si dà la possibilità di poter procedere in quel percorso". Tra gli altri punti fondamentali del disegno di legge la conferma delle funzioni di viabilità in capo agli Enti di decentramento regionale, l'adeguamento di alcune concertazioni stipulate con le allora Uti e la facoltà per i Comuni con meno di cinquemila abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno anche dell'Amministrazione regionale, purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza. "Con questo provvedimento - ha evidenziato Roberti - si punta a dare sostegno ai Comuni più in difficoltà rispetto alla carenza di personale". La norma prevede inoltre che un revisore non esperto può assumere un unico incarico nei Comuni aventi un organo di revisione collegiale. In un altro articolo del provvedimento si indica che i dipendenti degli uffici stampa e comunicazione del Comparto unico per i quali è in ancora in vigore il "vecchio" contratto nazionale privatistico di lavoro giornalistico "possano transitare - come ha spiegato l'assessore - nel nuovo contratto giornalistico pubblico di comparto di prossima discussione conservando gli aspetti migliorativi e il trattamento economico già acquisito, se più favorevole. Con questa norma si apre il confronto per dare una omogeneità alla disciplina contrattuale del giornalista nel comparto pubblico". Prima dell'approvazione in Quinta commissione gli articoli del disegno di legge sulle parti di competenza della Funzione pubblica (l'articolo sulla possibilità dei Comuni di utilizzare dipendenti dell'Amministrazione regionale e l'articolo sul cambio di contratto per i giornalisti) avevano ricevuto il parere favorevole (a maggioranza) dalla parte della Prima commissione convocata d'urgenza proprio per consentire alla Quinta commissione di completare l'esame del disegno di legge e giungere all'approvazione prima della discussione in Consiglio regionale prevista per la prossima settimana. ARC/LIS/al