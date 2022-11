Autonomie locali: Roberti, senza province territori più deboli

"Bene presidente Upi, ma lo spieghi ai suoi colleghi di partito"



Trieste, 27 nov - "Condivido le considerazioni del presidente nazionale dell'Upi: depotenziare le province ha indebolito il territorio di fronte ai fenomeni di dissesto idrogeologico; a maggior ragione averle abolite in Friuli Venezia Giulia è stato un clamoroso errore, cui stiamo ponendo rimedio".



Sono parole dell'assessore del Friuli Venezia Giulia alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti.



"Dobbiamo aumentare le funzioni, delle province e perseguire l'obiettivo di rafforzarne gli organi e di dotarle di maggiore personale. Per questo andiamo avanti in maniera risoluta nel percorso di ricostruzione partito con gli Edr", ha rilevato l'assessore. "Il presidente dell'Upi dice cose su cui siamo d'accordo - ha concluso Roberti -, ma farà bene a spiegarle ai suoi colleghi di partito che in Friuli Venezia Giulia, con mossa ideologica, hanno azzerato le province e che a livello nazionale perseverano nell'errore di osteggiarle senza tenere conto delle reali esigenze dei territori". ARC/PPH