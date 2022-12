Autonomie locali: Roberti, via libera a Piano formazione

Trieste, 26 dic - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, ha approvato il Piano formativo e il programma di supporto operativo e di consulenza per l'anno 2023 a favore degli Enti locali del Friuli Venezia Giulia.



"D'intesa con l'Anci - ha rilevato Roberti - è stata messa a punto la strategia di formazione che riguarda tutti gli ambiti di interesse comunale secondo un programma che può essere aggiornato durante l'annualità per venire incontro alle esigenze degli Enti locali".



Secondo l'assessore regionale, "avere un personale formato significa disporre di amministrazioni più efficienti che riescono ad affrontare le sfide del futuro, in particolare in una fase caratterizzata dalle ingenti risorse che sono state assegnati ai Comuni sia da parte della Regione sia da parte dello Stato, ma soprattutto dai fondi del Pnrr, che ci mettono davanti a una sfida decisiva per il Friuli Venezia Giulia". ARC/PPH