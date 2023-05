Autonomie locali: sciolti consigli comunali di Turriaco e Paluzza

Le elezioni per il rinnovo delle cariche si svolgeranno tra il 15/4 e 15/6 del 2024



Pordenone, 12 mag - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, ha provveduto a sciogliere i consigli comunali di Turriaco e Paluzza a seguito delle dimissioni irrevocabili dei rispettivi primi cittadini entrati a far parte del Consiglio regionale alle recenti elezioni.



Nel provvedimento dell'Esecutivo viene stabilito inoltre che l'elezione dei due nuovi sindaci e dei consigli avrà luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2024. Fino ad allora, i Comuni continueranno ad essere retti dai consigli e dalle giunte in carica; le funzioni di sindaco verranno temporaneamente svolte dai vicesindaci reggenti, ovvero Nicola Pieri per Turriaco e Luca Scrignaro per Paluzza.



La normativa regionale prevede che i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali siano adottati dal presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore regionale competente in materia di Autonomie locali. ARC/AL/ma