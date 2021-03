Autonomie locali: seduta del Consiglio (Cal) esamina ddl multisettore

Udine, 16 mar - Il Consiglio delle Autonomie locali (Cal) presieduto da Antonio Di Bisceglie, si riunirà domani, mercoledì 17 marzo, alle 15:30 in seduta telematica per discutere il disegno di legge regionale multisettoriale 2021.L'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, illustrerà ai sindaci componenti del Cal l'articolato che contiene "Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, sport, protezione civile", su cui l'organismo consultivo dovrà esprimere l'intesa. ARC/SSA/al