Autonomie locali: seduta del Consiglio convocata il 22/2

Udine, 20 feb - Lunedì, 22 febbraio alle 10.30, in modalità videoconferenza, si terrà una seduta del Consiglio delle autonomie locali (Cal).



L'organismo consultivo è chiamato ad esprimere tre pareri su altrettante delibere giuntali riguardanti il programma delle attività di centralizzazione della committenza (Cuc) 2021-2023, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 26/2014; il regolamento di attuazione della parte III, paesaggio, così come previsto dall'articolo 61 della legge regionale n.5 del 2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio); infine, il programma regionale di finanziamento in materia di politiche per la sicurezza per il 2021. ARC/LP/pph