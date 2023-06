Autostr. Alto Adriatico: Zilli, approvati presidente Fava e vice Bembo

Trieste, 22 giu - La Giunta per le nomine del Consiglio regionale ha espresso parere positivo (favorevoli i componenti di maggioranza e astenuti quelli di opposizione) sui nominativi proposti dalla Giunta regionale per ricoprire la carica di presidente e vicepresidente del Consiglio di amministrazione di Autostrade Alto Adriatico (società interamente pubblica che dal primo luglio subentrerà ad Autovie Venete nella gestione della concessione autostradale). Si tratta rispettivamente dell'avvocato Domenico Gabriele Angiolino Fava e di Tiziano Bembo. Presenti alla seduta anche l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli e il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin. "I candidati hanno un profilo di alto livello adatto a ricoprire la carica e a soddisfare le necessità di gestione e di amministrazione della società sia sotto il profilo delle competenze, sia sotto il profilo dell'esperienza già maturata" ha spiegato Zilli ricordando come Fava sia un giuslavorista specializzato in Diritto del lavoro e in Relazioni sindacali e industriali che ha ricoperto il ruolo di commissario di amministrazione straordinaria di Alitalia, di membro della Commissione di valutazione Pedemontana Lombarda spa e del Cnel - in particolare per quanto concerne l'istituzione della Consulta nazionale per la Sicurezza stradale e la Mobilità sostenibile - e di componente del Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi di Confindustria. Ha inoltre concluso un'esperienza quinquennale quale componente laico del Consiglio di presidenza della Corte dei conti. La designazione di Bembo attuale vicepresidente di Autovie Venete come ha spiegato Zilli è una scelta di continuità. Le due designazioni, dopo l'odierno parere della Giunta per le nomine, tornerà al tavolo dell'Esecutivo per l'approvazione definitiva, in vista dell'assemblea dei soci fissata, in prima convocazione, il 28 giugno prossimo per deliberare. A conclusione dell'iter amministrativo, il nuovo presidente sarà chiamato a guidare un Consiglio di amministrazione a cinque che prenderà il posto dell'attuale amministratore unico Anna Di Pasquale a cui Zilli ha voluto esprimere un ringraziamento "per l'ottimo lavoro svolto che ha contributo al raggiungimento degli obiettivi prefissati gestendo una fase di transizione particolarmente articolata e complessa". ARC/LP/ma