Autostr. Alto Adriatico: Zilli, ok Giunta nomine a presidente Monaco

Trieste, 19 giu - La Giunta per le nomine del Consiglio regionale ha espresso all'unanimità parere favorevole sul nominativo di Marco Monaco per ricoprire la carica di presidente del Consiglio di amministrazione di Autostrade Alto Adriatico, proposto dalla Giunta regionale in seguito alle dimissioni rassegnate da Gabriele Fava lo scorso gennaio. Lo rende noto l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, ricordando che la concessionaria autostradale è una società in house partecipata dalla Regione Friuli Venezia Giulia per il 90,52 per cento del capitale sociale, mentre la Regione Veneto detiene la restante quota del 9,48 per cento. "La nomina di Monaco - ha sottolineato Zilli - conferma la volontà dell'Amministrazione regionale di scegliere per i vertici delle società partecipate figure di alta competenza e professionalità. Il suo profilo ben si adatta a ricoprire la carica e a soddisfare le necessità di gestione e di amministrazione della società, con particolare riferimento all'importante programmazione degli investimenti, tra cui il completamento della terza corsia, che la società medesima dovrà assicurare nei prossimi anni a beneficio dell'arteria autostradale". L'assessore ha colto l'occasione per rinnovare il ringraziamento al presidente uscente di Autostrade Alto Adriatico, Gabriele Fava, "per l'ottimo lavoro svolto nella delicata fase di avvio della newco".