Autostrade: Fedriga, Newco frutto cooperazione Stato-Regioni

Trieste, 15 lug - La Regione Friuli Venezia Giulia esprime tutta la sua soddisfazione per un accordo che consentirà il prossimo anno di raggiungere il risultato di una concessionaria autostradale totalmente partecipata da Regioni per gestire un asse viario strategico per il Paese e che avrà ricadute decisive per il territorio e per gli utenti in termini di investimento nei servizi e nelle manutenzioni e nel blocco delle tariffe.È in sintesi il commento del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a margine della sigla dell'accordo, assieme al governatore Luca Zaia, con il ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, per il trasferimento alla neonata società pubblica Società Autostrade Alto Adriatico Spa della gestione delle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre e A34 Raccordo Villesse-Gorizia.Di fatto si tratta della prima società autostradale in house frutto di un processo virtuoso che realizza una cooperazione tra Stato e Regioni per raggiungere obiettivi comuni: in primis proseguire nel completamento della terza corsia della A4, attuando un programma d'investimenti per 954 milioni di euro. ARC/EP/ma