Autovie: Pizzimenti, cordoglio per direttore Razzini

Udine, 8 ago - "Enrico Razzini era un grande esperto in lavori pubblici, un lavoratore instancabile e una persona di grande sensibilità e umanità: lascia un vuoto incolmabile in tutti noi per l'impegno e la professionalità che ha sempre dimostrato".



È il messaggio di cordoglio dell'assessore regionale alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti alla notizia della morte del direttore tecnico di Autovie nonché Rup per i lavori della terza corsia, di cui l'esponente della Giunta Fedriga è soggetto attuatore.



Pizzimenti, ricordando "la sintonia che ha caratterizzato il nostro rapporto di questi anni", ha rivolto "un sincero pensiero alla moglie e al figlio". ARC/EP