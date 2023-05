Autovie: Zilli, entro luglio concessione ad Autostrade Alto Adriatico

Udine, 15 mag - "Con l'approvazione del bilancio e la conferma dell'organo amministrativo mettiamo un ulteriore tassello alla complessa operazione che porterà alla nuova concessione autostradale il cui passaggio effettivo, da Autovie Venete ad Autostrade Alto Adriatico, è previsto per l'inizio di luglio. Si tratta di un percorso articolato e di grande rilevanza che consentirà, ad una società interamente pubblica, la gestione della concessione autostradale". È il commento dell'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli a margine dell'odierna assemblea di Autovie Venete spa che ha confermato l'attuale assetto dell'organo amministrativo e approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 con un risultato positivo di 32.708.433 euro. "Ringrazio - ha detto Zilli - i vertici di Autovie, il presidente e il consiglio d'amministrazione e tutte le maestranze sia per il grande lavoro svolto fino ad oggi sia per la gestione delle prossime fasi di transizione che richiederanno un determinante impegno". ARC/LP/ma