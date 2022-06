Aziende: Zannier, Buiese da oltre 100 anni realtà solida Fvg

Martignacco, 24 giu - "Gli investimenti nella crescita delle realtà produttive sono sempre un motivo di apprezzamento per l'intero territorio. Nel caso del nuovo punto vendita della distilleria Buiese, inaugurato oggi, oltre all'apprezzamento, manifestiamo l'orgoglio per una realtà consolidata, frutto dell'impegno, della dedizione e della passione di ben tre generazioni di distillatori che hanno saputo portarne avanti la tradizione da oltre cent'anni". Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, in occasione del taglio del nastro del nuovo punto vendita della distilleria Buiese a Martignacco reso possibile dal recupero originale dello storico stabilimento industriale del 1961. "Siamo di fronte ad una storia friulana al cento per cento che inizia nel 1918 con Giuseppe Buiese - ha indicato Zannier -. L'azienda, cresciuta negli anni grazie alla continuità generazionale, incarna lo spirito tipico delle nostre comunità: la capacità di rimboccarsi le maniche, di costruire, di essere dediti al lavoro". Oggi, dunque, la storica distilleria di grappa friulana e liquori grazie al recupero originale dello storico capannone industriale ha inaugurato il nuovo negozio dell'azienda che mira a diventare il motore di un polo del turismo esperienziale del Friuli per la promozione della grappa friulana. Su questo aspetto, l'esponente della Giunta Fedriga ha sottolineato l'importanza della valorizzazione e della promozione di prodotti di eccellenza nel contesto complessivo dell'offerta del Friuli Venezia Giulia e l'importante ruolo dell'enogastronomia e dell'agroalimentare anche per la sostenibilità del comparto agricolo "proprio il turismo - ha detto Zanier - può garantire all'economia di questo comparto margini importanti". ARC/LP/al