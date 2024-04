Bandi: Amirante, opere su immobili per eventi, domande fino a 12/04

Per Comuni con popolazione fino a 15.000 abitantiUdine, 9 apr - "Scade il 12 aprile prossimo il bando pubblicato della Regione per la concessione di contributi ai Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria o di adeguamento alle normative vigenti di immobili e impianti destinati a sagre, feste locali e fiere tradizionali, di proprietà o nella disponibilità del Comune. Possono essere richiesti contributi fino a 70.000 euro e comunque nella misura dell'80 per cento rispetto alla spesa ammissibile prevista e copriranno le spese per interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle normative vigenti".A comunicarlo è l'assessore al Territorio del Friuli Venezia Giulia, Cristina Amirante."I Comuni possono presentare domanda di contributo per gli immobili e gli impianti che sono destinati a tutti gli eventi e alle manifestazioni popolari aperte al pubblico, anche di carattere religioso, compresi quelli finalizzati alla valorizzazione e alla somministrazione dei prodotti tipici del territorio e ad attività di intrattenimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, numero 7" spiega nel dettaglio Amirante."Dopo il bando emesso nel 2023 a favore dei soggetti privati che intendono operare interventi di manutenzione straordinaria o di adeguamento alle normative vigenti di immobili e impianti di proprietà - o in disponibilità dei soggetti medesimi - e che sono destinati a sagre, feste locali e fiere tradizionali, che ha determinato il finanziamento di 26 domande per un totale stanziato di 1.698.000 di euro, procediamo adesso con un importante contributo da riconoscere a tutte le realtà del nostro territorio regionale che, con il loro impegno e la loro dedizione, mantengono in vita e diffondo i valori delle nostre tradizioni" ha ricordato Amirante.La valutazione delle domande terrà conto dei criteri previsti dal regolamento tra cui, ad esempio, esigenze di sicurezza o di acustica, risparmio energetico e criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Secondo quanto previsto dal bando, le domande potranno essere presentate fino alle ore 12 di venerdì 12 aprile 2024, esclusivamente online. Tutte le informazioni necessarie saranno pubblicate sul sito della Regione. ARC/PT/al