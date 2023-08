Bandi: Anzil, a sport e cultura 4,8 mln per scorrimento graduatorie

La Giunta ha approvato una serie di deliberazioni finalizzate ad ampliare il numero di beneficiari Trieste, 25 ago - "Recependo le indicazioni dell'ultimo assestamento di bilancio con questi provvedimenti andiamo a erogare nuove risorse economiche a favore dei Comuni e delle associazioni culturali e sportive per lo scorrimento delle graduatorie dei bandi regionali. Inoltre implementiamo i contributi a quei beneficiari che avevano già ottenuto i finanziamenti". Lo ha detto oggi il vicegovernatore Mario Anzil a margine della riunione di Giunta regionale che ha visto l'approvazione di una serie di delibere relative alla destinazione di nuove risorse per lo scorrimento delle graduatorie già approvate ad inizio anno. Come ha sottolineato l'esponente dell'Esecutivo regionale, per quel che riguarda in particolare le associazioni che si occupano di disabilità e di inclusione attraverso lo sport, sono previsti 500mila euro che consentiranno ad ulteriori soggetti di accedere alle risorse e di realizzare importanti iniziative sul territorio. Inoltre Anzil ha ricordato anche i 350mila euro finalizzati a sostenere l'evento 'Vola alto con lo sport' realizzato in collaborazione con il Coni regionale e che inizierà nei prossimi giorni. Nel dettaglio, le risorse aggiuntive per lo scorrimento delle graduatorie afferenti alla cultura registrano un ammontare complessivo di oltre 3 milioni e 300mila euro, con la seguente suddivisione: eventi e festival 198mila (dotazione complessiva 1.390.750); orchestre 72mila (dotazione complessiva 272.920 euro); manifestazioni e festival cinematografici 72mila (dotazione complessiva di (301.500); divulgazione umanistica 472.246 (dotazione complessiva di 1.222.246); divulgazione scientifica 359.204 (dotazione complessiva 489.204 euro); manifestazioni espositive 94.130 (dotazione complessiva di 544.130); area creatività 560mila (dotazione complessiva di 810.000); progetti educativi e didattici 185.700(dotazione complessiva di 435.700); infine, per i teatri si aggiungono 350mila euro per le produzioni e altri 980mila per la manutenzione ordinaria, il miglioramento funzionale, la messa in sicurezza nonché l'adeguamento tecnologico delle attrezzature tecniche delle sale. Per la parte relativa allo sport, nell'ambito di un totale 1.504.852 euro a favore di 373 nuovi beneficiari, lo scorrimento delle graduatorie finanziato dalle risorse aggiuntive coinvolge i seguenti campi di azione: automezzi per trasporto atleti e materiale sportivo 597.000 euro aggiuntivi per 40 nuovi beneficiari; attrezzature mobili sportive 449.428 euro aggiuntivi per 232 nuovi beneficiari; macchinari per manutenzione ordinaria 458.423 euro aggiuntivi per 101 nuovi beneficiari. Inoltre per vengono finanziati 73 beneficiari per le discipline olimpiche (462.101 euro) e 4 soggetti delle discipline sportive associate (34.354 euro). ARC/GG/pph