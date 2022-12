Bandi: Bini, oltre 10 mln per attrarre investimenti e siti degradati

Udine, 9 dic - "Attrarre nuovi investimenti e riqualificare complessi produttivi degradati, sono questi gli obiettivi di due nuovi bandi aperti in favore delle imprese. Il primo fa riferimento agli incentivi alla stipula di contratti regionali di insediamento, mentre il secondo è relativo alla riqualificazione di complessi industriali degradati, come individuati dal Masterplan approvato dalla Giunta regionale il mese scorso. In entrambi i casi le domande potranno essere presentate fino al 28 febbraio prossimo".



A darne conto è l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini.



"Si è scelto di attivare in concomitanza le due misure - ha spiegato l'esponente della Giunta del Friuli Venezia Giulia - nella convinzione che entrambe le azioni, insieme, possano stimolare gli investimenti, in una logica di completezza. L'obiettivo è quello di massimizzare gli effetti attesi sul sistema produttivo, da un lato sostenendo le imprese attive che intendono incrementare o migliorare le proprie performances, dall'altro promuovendo azioni concrete per il recupero di contesti produttivi degradati".



Il bando per accedere agli incentivi all'insediamento prevede uno stanziamento di 9 milioni di euro, mentre la copertura a favore di interventi per la riqualificazione produttiva sostenibile, da attivare all'interno dei complessi produttivi degradati, è di 1,2 mln. L'assessore Bini ha specificato come si tratti di due misure rilevanti per il sostegno alle imprese. "Quella sugli incentivi all'insediamento è già strutturalmente consolidata, siamo infatti alla sesta apertura del bando, che ha già trovato un riscontro positivo nel tessuto produttivo. È una misura che negli ultimi anni, a fronte di un sostegno finanziario complessivo di circa 60 milioni di euro da parte della Regione, ha generato oltre 110 progetti e investimenti complessivi per oltre 310 milioni di euro e creato occupazione stabile per quasi 1000 unità. In considerazione del progressivo apprezzamento della misura, l'Amministrazione regionale ha ritenuto di reperire costantemente le risorse necessarie per coprire integralmente le graduatorie dei potenziali beneficiari, pur a fronte di consistenti esigenze finanziarie".



In questo caso, infatti, il contributo regionale può arrivare a coprire mediamente il 20% dell'investimento. Le iniziative candidabili riguardano un ampio spettro di azioni e devono comportare, tra le altre cose, un elevato impatto occupazionale, un aumento della capacità competitiva e il miglioramento delle performance ambientali e degli standard di efficienza energetica.



"La seconda misura - ha continuato Bini - è relativa agli interventi di riqualificazione del sistema infrastrutturale inattivo ed è legata al Masterplan regionale, lo strumento innovativo con cui sono stati censiti 180 complessi produttivi degradati in 115 comuni del Friuli Venezia Giulia. La Regione ora mette a disposizione contributi nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, per un massimo di 200 mila euro, per sostenere interventi di riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile". La modulistica e le informazioni utili per la presentazione delle domande di contributo sono consultabili sul sito istituzionale della Regione nelle sezioni dedicate.



Per gli incentivi all'insediamento https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/rilanc impresa/FOGLIA31/



Per la riqualificazione dei siti degradati https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/svilup poimpresa/FOGLIA2/. ARC/LP/gg