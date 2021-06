Barcolana 2021: Bini, Fvg virtuoso anche grazie a grandi eventi

Trieste, 29 giu - "Barcolana rappresenta un valore aggiunto per l'intero Friuli Venezia Giulia. Non è solo una grande festa del mare ma un brand riconosciuto ormai in tutto il mondo". Lo ha affermato questa mattina l'assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, intervenendo all'evento di presentazione di Barcolana 53. "La nostra Regione sta vivendo un momento meraviglioso - ha sottolineato Bini -. I dati riguardanti l'occupazione e il Prodotto interno lordo sono incoraggianti. Risultati che però non sono figli del caso. Il Friuli Venezia Giulia sta diventando, infatti, una delle Regioni più virtuose d'Italia anche grazie a eventi di spessore internazionale come Barcolana". "L'augurio è che sia una grande festa per Trieste che ha tutti gli ingredienti per crescere ancora dal punto di vista economico e turistico. Una città che - ha concluso l'assessore - ha potenzialità enormi come poche altre in Europa". ARC/RT/al