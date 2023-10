Barcolana: Bini, esempio per transizione ecologica e welfare sociale

Trieste, 4 ott - "Barcolana e imprese innovative del Friuli Venezia Giulia è un binomio da sempre vincente. È il caso di Officine Fvg che nel tempo ha saputo conquistare nuove fette di mercato, associando il proprio brand alla regata velica più importante al mondo. Si tratta di una grande protagonista del settore dell'automotive che ha dimostrato di possedere capacità manageriali e visione per affrontare al meglio le sfide del futuro". Lo ha affermato l'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini che stasera ha partecipato alla presentazione delle Officine Fvg nell'ambito della Barcolana 2023. Adesso Ofvg, che ha da poco festeggiato i primi 50 anni di attività, conta ben 120 collaboratori con obiettivi di fatturato oltre i 14 milioni di euro, avendo una capacità di gestione di 13mila clienti e registrando 26mila ingressi annui in officina. "Questa azienda - ha aggiunto Bini - si è affermata prestando grande attenzione alla transizione energetica ed ecologica e attuando al tempo stesso al suo interno importanti iniziative di welfare sociale". La società si è dotata inoltre di un sistema gestionale per poter fornire ai clienti un supporto innovativo per la gestione dei mezzi, dei collaudi e degli interventi di routine azzerando i fermi macchina. Tale sistema è riconosciuto dagli enti certificatori quale ausilio al monitoraggio e gestione della sicurezza dei mezzi. "Parliamo di una realtà vicina ai propri clienti. Con le sue cinque sedi, che sono dislocate strategicamente sul territorio regionale, riesce a dare infatti puntuale assistenza e velocità di intervento. Ogni sede offre servizi e competenze di eccellenza". L'azienda ha anche avviato un progetto di introduzione di sistemi basati sulla realtà aumentata per poter trasferire tempestivamente a tutte le sedi di Ofvg le competenze e gli aggiornamenti necessari per svolgere tutte le lavorazioni mantenendo la massima qualità. ARC/TOF/gg