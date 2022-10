Barcolana: Bini, spazio PromoturismoFVG promuove tutta la regione

Trieste, 7 ott - "Barcolana è diventata ormai, non solo tra gli eventi che si svolgono in regione, una delle manifestazioni più riconoscibili in Italia e anche all'estero, capace per una settimana di catalizzare l'attenzione su Trieste e sul Friuli Venezia Giulia". Lo ha detto oggi a l'assessore regionale al turismo Sergio Emidio Bini, a Trieste, a margine di un tour nel Villaggio Barcolana che si è concluso con la visita allo stand di PromoturismoFvg, allestito all'interno del Salone degli incanti, accompagnato dal presidente della Società Velica Barcola Grignano Mitja Gialuz. I prestigiosi spazi dell'ex pescheria sono dedicati alla promozione integrata della Regione, con video wall, immagini dei luoghi simbolo e delle zone più legate alla nautica, con anche alcuni reperti archeologici provenienti dal porto romano di Aquileia. Come ha spiegato l'assessore - dopo aver ricordato il sostegno che la Regione garantisce per l'organizzazione della Barcolana - proprio grazie all'importante presenza di PromoturismoFvg "la festa del mare di Trieste è anche una formidabile vetrina per tutto il Friuli Venezia Giulia, offrendo ai tanti visitatori l'opportunità di conoscere le eccellenze artistiche, naturali ed enogastronomiche del territorio regionale". ARC/GG/al