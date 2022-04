Barcolana: con Sea Summit tappa verso Stati generali ambiente

Trieste, 9 apr- Barcolana è diventata la più grande manifestazione velica del mondo e dall’anno scorso, grazie al Sea Summit coniuga lo sport e la passione per il mare con l’attenzione per l’ambiente e la scienza. In questo modo la Coppa d’Autunno è diventata una tappa importante in vista degli "Stati generali dell'ambiente e del clima dell'Adriatico e del Centro Europa".

È questo, in sintesi, il pensiero espresso dall’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente durante la premiazione dei vincitori dell’edizione 2021 della Coppa d’Autunno, svoltasi a Trieste, alla quale hanno partecipato i principali rappresentanti istituzionali locali.

Durante il proprio intervento l’esponente della Giunta ha quindi ricordato come le società nautiche del Friuli Venezia Giulia, e in particolare quelle triestine, abbiano coltivato molti grandi campioni della vela e ha auspicato la promozione degli eventi sportivi legati al mare e di tutte le tipicità dell’area costiera attraverso un unico brand capace di caratterizzarli in maniera univoca.

ARC/MA/pph