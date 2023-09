Barcolana: Fedriga, evento internazionale che cresce e si innova

Il governatore della presentazione della 55esima edizione della regata più partecipata del mondo Trieste, 25 set - "La Barcolana, sia con il bel tempo sia con la Bora, porta sempre uno spirito straordinario in Friuli Venezia Giulia. Un grande evento internazionale a cui la Regione crede molto e che gli organizzatori hanno saputo far crescere e innovare costantemente, ampliando il ventaglio delle collaborazioni e delle partnership, prestando sempre più attenzione alla sostenibilità. L'inserimento del Sea summit nel perimetro della Barcolana consente di superare i confini dell'evento sportivo per veicolare valori fondamentali per l'intero pianeta: la sfida della sostenibilità non può infatti limitarsi al campo ambientale ma deve coinvolgere anche gli aspetti economico e sociale". È questo il messaggio trasmesso dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga alla presentazione della Barcolana 2023 nella sede di Assicurazioni Generali a Trieste, alla presenza, tra gli altri, del presidente di Generali Andrea Sironi, del segretario generale della Fondazione Generali, Emma Ursic, del presidente della Società velica Barcola Grignano Mitja Gialuz, del prefetto e del sindaco di Trieste, Pietro Signoriello e Roberto Dipiazza, e dell'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini. Ringraziando la società velica Barcola Grignano e il main sponsor Generali, Fedriga ha rimarcato che "la stretta collaborazione tra le istituzioni e le realtà del territorio è il motore della crescita della Barcolana. L'organizzazione della regata più partecipata al mondo e degli ormai oltre trecento eventi collaterali è estremamente sfidante, ma l'alleanza tra tutte le realtà coinvolte permette di ottenere risultati altrimenti irraggiungibili". Il governatore ha quindi rimarcato come la Barcolana sia "un evento che garantisce alla città di Trieste e all'intero Friuli Venezia Giulia una grande visibilità a livello globale. Proprio per questo il nostro brand 'Io Sono Friuli Venezia Giulia' godrà di uno spazio particolare all'interno della manifestazione". In merito, l'assessore alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini ha ricordato che "Barcolana rappresenta una vetrina mondiale per la nostra Regione, per questo si rinnova anche quest'anno la collaborazione con PromoTurismoFVG e il marchio 'Io Sono Friuli Venezia Giulia', che sarà protagonista alla festa del mare con l'area hospitality Barcolana in piazza Unità d'Italia, che accoglierà alcuni dei principali prodotti del territorio, ma anche eventi e presentazioni e un'imbarcazione ormeggiata sulle Rive che prenderà anche parte alla regata". ARC/MA/pph