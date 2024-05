Barcolana: regata esalta comunità e unione, in linea con obiettivi Fvg

L'assessore al Turismo: nel primo trimestre 2024 Trieste registra +14,8% di presenze in più rispetto 2023Trieste, 28 mag - Barcolana è uno dei principali emblemi del Friuli Venezia Giulia per il suo legame con il mare e per l'idea di comunità e di forza nell'unione che trasmette: il suo spirito è completamente in linea con gli obiettivi della Regione, in quanto istituzione e pubblica amministrazione. Inoltre è sempre molto significativo il messaggio lanciato da Barcolana per cui il grande campione gareggia fianco a fianco con il principiante; ciò non toglie nulla allo spirito dell'ambizione di vincere e di arrivare veloci al traguardo.È in sintesi quanto ha rimarcato il governatore del Friuli Venezia Giulia alla presentazione della 56ma edizione della regata, quest'anno intitolata alle "Energie positive" nella sede della Società Barcola Grignano.Il massimo esponete della Regione ha aggiunto che, rispetto a un complicato momento internazionale, questo messaggio è in piena consonanza con ciò che caratterizza il Friuli Venezia Giulia e assume una valenza importante: l'unione nelle diversità che esistono in regione, simboleggiate dal marchio "Io Sono Friuli Venezia Giulia" è un grande da valore da rimarcare soprattutto in un periodo in cui l'individualismo trova spazi sempre maggiori nella società.Lo sport in generale, e la vela in particolare, trasmettono - ha sottolineato il governatore - il valore del lavoro di squadra e insegnano come la vita comprenda fallimento, caduta, sconfitta, e che tutto ciò che si ottiene non è sempre a portata di mano senza sforzo. Grazie a eventi come Barcolana - è stato rilevato - è possibile trasmettere ad un vasto pubblico, e soprattutto alle giovani generazioni, questo messaggio.Il governatore ha particolarmente apprezzato che la 56. edizione coinvolgerà i litorali di Trieste, Monfalcone e Grado ma anche - novità di quest'anno - Lignano Sabbiadoro. Inoltre il massimo esponente dell'esecutivo ha rimarcato come l'usuale sostegno e collaborazione negli eventi collaterali alla regata messi in campo dalla Regione quest'anno verranno rafforzati ulteriormente in concomitanza con l'evento straordinario della capitale della Cultura Gorizia-Nova Gorica.A conferma dei risultati dell'impegno dell'amministrazione regionale per aumentare le occasioni di attrattività per chi deve raggiungere il Friuli Venezia Giulia, il governatore ha ricordato che le presenze dall'Irlanda dopo l'attivazione del nuovo volo da e per Dublino sono aumentate del 97,2%.Alla presentazione è intervenuto anche l'assessore regionale alle Attività produttive, sottolineando come la Regione abbia intensificato in questi anni la collaborazione attiva con Barcolana, evento che ha avuto un'intensa evoluzione: simbolo inizialmente di Trieste, oggi - è stato rilevato - Barcolana sta coinvolgendo, anno dopo anno, le comunità di tutta la regione in appuntamenti collaterali, in grado di aumentare l'attrattività di Trieste e del Friuli Venezia Giulia.Un'attrattività caratterizzata da numeri confortanti anche nel 2024: nei primi tre mesi dell'anno (gennaio-marzo) - ha reso noto l'assessore - il comune di Trieste ha fatto segnare un aumento delle presenze turistiche del 14,8% rispetto allo stesso periodo del 2023 (dati PromoTurismo).Nell'occasione della presentazione è intervenuta anche Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente che festeggia il suo 25. anno e sarà presente a Barcolana con laboratori meteo e mare, appoggio alla vigilanza e infopoint dell'Osservatorio meteorologico regionale. ARC/EP/al