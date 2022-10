Barcolana: Roberti, la Regione punta su energia alternativa

Trieste, 7 ott - "La Barcolana, oltre che essere una delle manifestazioni veliche più belle del mondo, si pone come un'occasione per parlare di tematiche inerenti al mare che si traducono in opportunità per il territorio. Uno dei settori strategici in tal senso è quello portuale, ma c'è anche l'aspetto della sostenibilità, su cui la Regione punta fortemente investendo su fonti energetiche alternative". Con queste parole l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, su delega del governatore Massimiliano Fedriga, ha portato il saluto istituzionale questa mattina a Trieste all'apertura dell'ultima giornata del "Barcolana Sea Summit". La sessione odierna è dedicata a tecnologie, ricerca e sviluppo nell'ambito dell'economia del mare e alla salvaguardia ambientale del Golfo di Trieste. "Le difficoltà legate all'attuale contesto storico non potranno essere superate dall'oggi al domani - ha rilevato Roberti - ma è necessario muoversi con celerità per mettere in campo azioni concrete per un futuro migliore". L'assessore ha infine ricordato il ruolo della Regione nello sviluppo dell'hydrogen valley. "L'obiettivo - ha spiegato il rappresentante dell'Esecutivo - è quello di utilizzare l'idrogeno per creare una vasta area transfrontaliera in cui produrre energia "pulita". I fondi del Pnrr sono una risorsa preziosa per portare avanti questo progetto". ARC/PAU/al