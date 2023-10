Barcolana: Roberti, tra Palinuro e Scriptorium incontro di eccellenze

Trieste, 5 ott - "Il Friuli Venezia Giulia, Trieste e la Barcolana hanno la capacità di suscitare momenti straordinari e oggi, nello specifico, di far incontrare due eccellenze: la splendida nave scuola Palinuro, che è venuta qui per celebrare la regata velica più importante d'Europa, e la Fondazione Scritporium Foroiuliense di San Daniele del Friuli, città che ospita gioielli della cultura come la Scuola Italiana Amanuensi e la Biblioteca Guarneriana". Lo ha detto l'assessore regionale alle Autonomie locali e alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, a bordo della nave Palinuro, ormeggiata al Molo Quarto di Trieste, dove i rappresentanti della Fondazione Scriptorium Foroiuliense, guidati dal presidente Roberto Giurano, hanno consegnato al comandante della Nave Scuola della Marina Militare Italiana, il capitano di fregata Samuele Mondino, il Libro d'Onore, realizzato a mano e con tecniche antiche. La consegna del manufatto consolida il rapporto tra la Marina Militare e la Scuola Amanuensi di San Daniele del Friuli che nel recente passato si è tradotta in diverse iniziative quali il Libro d'Onore per la Vespucci, la donazione di una copia del Dante Guarneriano alla stessa Vespucci che l'ha portata in giro per il mondo e della copia de "La operina" di Ludovico il Vicentino. "La capacità della Barcolana degli ultimi anni - ha osservato Roberti - è sempre più quella di coniugare la manifestazione sportiva e l'evento-festa con avvenimenti culturali di altissimo livello che fanno risaltare le eccellenze del territorio". ARC/PPH/ma