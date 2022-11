Barcolana: Scoccimarro a premiazioni, creiamo marchio Golfo di Trieste

Trieste, 27 nov - "Complimenti a Wendy Smith per la sua vittoria e per il suo impegno ambientalista, la proporrò quale testimonial degli Stati generali dell'Adriatico e dell'Europa centrale in primavera".



Così l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, durante la cerimonia di premiazione della 54ma Coppa d'autunno al Politeama Rossetti di Trieste, al quale è intervenuto in rappresentanza del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.



Scoccimarro ha ricordato un aneddoto personale e nell'occasione della giornata di premiazioni ha lanciato una proposta.



"Quando ero a bordo con l'equipaggio che vinse l'ultima edizione della Barcolana, un paio di anni fa - ha ricordato Scoccimarro - contai tra i membri dell'equipaggio un totale di sessanta titoli mondiali: è un patrimonio unico al mondo l'eccellenza dei velisti del nostro golfo, inteso quest'ultimo in senso ampio, che dobbiamo valorizzare perché ai massimi vertici della vela mondiale". "Da quasi un quarto di secolo - ha aggiunto l'assessore - partecipo, a vario titolo, alle premiazioni di questa regata e ricordo che anni fa, al tempo del mio incarico in Provincia, fummo promotori di un un equipaggio formato da un giovanissimo talento campione del mondo della classe Optimist, Mattia Pressich, e da un famoso velista come Tommaso Chieffi che fece da tattico".



Forti di questa fucina di campioni del mondo di cui dispone il Friuli Venezia Giulia, l'assessore ha lanciato l'idea di un marchio "Golfo di Trieste".



"Per promuovere questo 'brand' e renderlo leader nel mondo, quindi un valore aggiunto che comprenda non solo le tante eccellenze sportive e la Barcolana, ma anche tutte le altre legate al mondo della Blue Economy ad incominciare dalle grandi aziende. Per volare sempre più in alto - ha concluso - in sfide competitive". ARC/EP/pph